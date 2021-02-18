Премьер-министр Грузии подал в отставку

Гахария назвал разногласия в команде риском для будущего страны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля сообщил, что уходит в отставку. Он заявил о разногласиях с командой из-за ареста лидера оппозиционной партии “Единое национальное движение” (ЕНД) Ники Мелия.

“Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов”, – сказал Гахария на специальном брифинге в администрации правительства, сообщает грузинский Первый канал.

Накануне Тбилисский суд вынес решение об аресте Ники Мелия, что вызвало возмущение среди представителей оппозиции. Когда сотрудники полиции прибыли к офису ЕНД, чтобы вручить Мелии решение суда, то толпа не пропустила представителей власти внутрь.

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