В мире

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read

Гахария назвал разногласия в команде риском для будущего страны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля сообщил, что уходит в отставку. Он заявил о разногласиях с командой из-за ареста лидера оппозиционной партии “Единое национальное движение” (ЕНД) Ники Мелия.

“Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов”, – сказал Гахария на специальном брифинге в администрации правительства, сообщает грузинский Первый канал.

Накануне Тбилисский суд вынес решение об аресте Ники Мелия, что вызвало возмущение среди представителей оппозиции. Когда сотрудники полиции прибыли к офису ЕНД, чтобы вручить Мелии решение суда, то толпа не пропустила представителей власти внутрь.

В тренде
В легкой форме COVID-19 болеют потомки неандертальцев – исследование

Ранее мы сообщали, что Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум.

Также напомним, в Грузии на одной из демонстраций оппозиции против результатов прошедших парламентских выборов прозвучали выстрелы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Грузия
отставка
премьер-министр

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Премьер-министр Грузии подал в отставкуСпят в “клоповниках” и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны Премьер-министр Грузии подал в отставкуВ более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны Премьер-министр Грузии подал в отставкуНа Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны Премьер-министр Грузии подал в отставкуВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны Премьер-министр Грузии подал в отставку“Мы не жили, мы не спали”: что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина Премьер-министр Грузии подал в отставкуРоссия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6237 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Доллар снова рвется вверх, евро падает: курс валют
  • Теперь еще и “финский”: в Финляндии обнаружили новую мутацию COVID-19
  • В легкой форме COVID-19 болеют потомки неандертальцев – исследование

Все новости

  • Вовка не смогли принудительно доставить в суд: в НАБУ объяснили, куда он делся

    18 февраля, 09:36
    Власть

  • Умер Андрей Мягков из “Иронии судьбы, или С легким паром”

    18 февраля, 09:35
    Звездно

  • Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на весну

    18 февраля, 09:29
    Украина

  • Премьер-министр Грузии подал в отставку

    “С меня хватит”: легендарная Серена плакала перед прессой, не попав в финал “шлема”

  • Ситуация с COVID-19 ухудшилась: онлайн-брифинг Минздрава

    18 февраля, 09:15
    Украина

  • Премьер-министр Грузии подал в отставку

    18 февраля, 09:03
    Другие страны

  • Нефть пробила цену в 65 долларов – последний раз такое случалось до пандемии

    18 февраля, 09:02
    Экономика

  • Сбитый на велосипеде чемпион Формулы-1 показал прооперированное лицо

    18 февраля, 08:43
    Формула-1

  • В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз

    18 февраля, 08:40
    Украина

  • Доллар снова рвется вверх, евро падает: курс валют

    18 февраля, 08:38
    Финансы

  • В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

    18 февраля, 08:11
    Украина

  • “Эта стойка “украла” у Джимы 10 лет. Все из-за спины!” Тренер украинки – о провале на ЧМ

    18 февраля, 07:58
    Биатлон

  • На Донбассе не утихают обстрелы: боевики применили гранатометы

    18 февраля, 07:37
    Донбасс

  • Партнер Роналду упал в обморок после поражения от “Порту”

    18 февраля, 07:31
    Лига чемпионов

  • Все ли фантазии нужно воплощать и как PornHub может спасти отношения. Продолжаем разговор о порно

    18 февраля, 07:30
    Подкасты: Сегодня будет секс

  • Мокрый снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 18 февраля (карта)

    18 февраля, 07:28
    Украина

  • Теперь еще и “финский”: в Финляндии обнаружили новую мутацию COVID-19

    18 февраля, 06:51
    Другие страны

  • В Европарламенте предлагают отстранить Беларусь от “Евровидения”

    18 февраля, 06:17
    Евросоюз

  • Министра Степанова готовят к отставке за провал вакцинации от COVID-19

    18 февраля, 06:00
    Украина

  • Рынок земли – что можно и нельзя продавать, выгодно ли вкладывать, насколько подорожают участки через 10 лет

    18 февраля, 06:00
    Экономика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Динамо” и “Шахтер” не сыграют: отменен розыгрыш Юношеской лиги УЕФА

1 час ago

Венедиктова сделает сегодня отчет в Верховной Раде

2 часа ago

“Исключает попадание воды в Крым”: в Херсонской области достроят дамбу

2 часа ago

Иллюзорный рост: Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button