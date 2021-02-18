Нет укола – нет работы: Ватикан жестко борется с отказами от COVID-вакцин

Официальный штат Святого Престола насчитывает больше тысячи человек – почти все из них живут в Италии

Ватикан, где в прошлом месяце началась кампания по иммунизации от COVID-19, пригрозил увольнением тем, кто откажется от укола без уважительных причин.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в указе губернатора Ватикана, кардинала Джузеппе Бертелло, который ранее и сам победил коронавирус.

В семи страницах текста он назвал вакцинацию “ответственным выбором”, объяснив это высоким риском причинения вреда другим людям.

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Те, кто от нее откажется без уважительных причин, подпадет под действие закона о правах и обязанностях сотрудников Ватикана. Одно из положений предполагает "разной тяжести последствия вплоть до увольнения" для тех, кто откажется от "мер пресечения".

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Сотрудников, которые не смогут пройти иммунизацию по состоянию здоровья, переведут на должность, на которой они будут минимально контактировать с другими людьми. Зарплата у них останется та же, даже если новая должность будет хуже прежней.

Указ Бертелло был подписан 8 февраля и опубликован на сайте губернаторства.

В Ватикане официально числится несколько тысяч сотрудников, преимущественно граждан Италии. Город-государство начало кампанию по иммунизации в прошлом месяце – одним из первых, кому ввели вакцину, был 84-летний Папа Римский Франциск. Сам он является ярым сторонником вакцин от COVID-19.

В целом, за все время пандемии в Ватикане зарегистрировали менее 30 случаев инфицирования. Большинство из них – среди служащих швейцарской гвардии, которые проживают в коммунальных бараках.

По материалам: Сегодня