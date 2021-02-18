Миллионы экс-нардепа Иванющенко в Латвии: СМИ узнали судьбу денег

Банковские счета бывшего парламентария были арестованы в рамках дела о незаконном обогащении

Латвийские власти перечислили в бюджет более 30 млн долларов, которые связывают с украинским бизнесменом и бывшим народным депутатом Юрием Иванющенко.

Об этом, ссылаясь на Офис генерального прокурора Украины, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, в октябре 2019 года латвийский суд разрешил конфисковать более 30 млн долларов, которые были арестованы в 2014 году по запросу украинской стороны.

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В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Так и произошло, поскольку к указанной дате украинский суд не вынес окончательное решение в отношении Иванющенко.

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Однако в Офисе генпрокурора и Министерстве юстиции не теряют надежды вернуть эти деньги. На данный момент продолжаются украинско-латвийские консультациями касательно их возвращения в Украину.

Кроме того, стало известно, что деньги арестовали в рамках эпизода ​​дела о незаконном обогащении. Однако в августе 2019 года Конституционного суд Украины постановил закрыть этот эпизод. В результате дело было передано Национальному антикоррупционному бюро без части о незаконном обогащении.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы Лихтенштейна продлили арест банковских счетов компаний, которые принадлежат родственникам экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Также мы писали, что в марте Европейский Союз может убрать из черного списка ряд бывших украинских чиновников, включая сына беглого президента Виктора Януковича, если украинские власти не предоставят материалы, подтверждающие необходимость санкций.

Тем временем самого экс-президента обвинили в государственной измене:

По материалам: Сегодня