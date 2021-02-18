Латвия запретила въезд пропагандисту Соловьеву из-за нацизма

Накануне журналист назвал Гитлера “очень смелым человеком”

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщил глава ведомства Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Для Латвии неприемлема глорификация (прославление. – Ред.) нацизма в любой форме", — написал дипломат.

В комментарии журналистам Соловьев заявил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за решения правительства Латвии.

Что происходит?

15 февраля пропагандист в эфире одного из российских телеканалов объяснил, почему он не уважает оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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Говоря о Гитлере, Соловьев отметил, что тот "был очень смелым человеком" и, в отличие от Навального, "не косил от армии", а также "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Как сообщалось ранее, Министерство культуры Украины внесло семерых российских артистов в черный список. Речь идет об участниках группы "Хор Турецкого".

Также мы писали, что латвийские власти отключили 16 российских каналов.

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