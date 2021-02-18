Евросоюз недополучил около 10 млн доз вакцины Pfizer – СМИ

Компания обещает доставить все обещанные вакцины до конца марта

Компания Pfizer еще не поставила в Европейский союз около 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые должны были быть получены еще в декабре – это треть от обещанной поставки.

Об этом со ссылкой на официальных лиц ЕС сообщает Reuters.

Представитель ЕС, который непосредственно участвует в переговорах с американской компанией, рассказал агентству, что на этой неделе Pfizer доставила в ЕС 4,8 миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной совместно с немецким партнером BioNTech.

В общей сложности на сегодняшний день Евросоюз получил уже около 28 миллионов доз вакцины, но это, по словам источников, все еще примерно на 10 миллионов доз меньше, чем обещала поставить Pfizer.

Еще один чиновник ЕС, участвовавший в переговорах с производителями вакцин, подтвердил дефицит, но сказал, что компания обязалась доставить эти дозы до конца марта.

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В Pfizer отказались от комментариев, заявив, что графики поставок – конфиденциальная информация. Не ответили на запрос агентством комментария о проблемах с поставками вакцины и в Европейской комиссии.

Напомним, 16 февраля американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине.

Мы также сообщали, что компания Pfizer собирается значительно сократить время производства вакцины от COVID-19 – с 110 до 60 дней.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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