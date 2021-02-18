Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 110 млн

Умерли более 2,4 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн. Число жертв COVID-19 составило более 2,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На вечер 18 февраля в мире было зафиксировано:

110 027 369 случаев заражения COVID-19;

2 432 976 смертей от коронавируса.

ТОП-5 стран по количеству инфицированных:

США – 27 829 771

Индия – 10 950 201

Бразилия – 9 978 747

Великобритания – 4 083 092

Россия – 4 079 407.

Данные Университета Хопкинса на 18 февраля

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Украина с 1 333 332 инфицированными находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.

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Отметим, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 18 февраляв Украине подтвердили 1 287 141 случай заражения коронавирусом. Умерли 24 852 человека. Вылечить удалось 1 134 120 инфицированных.

По материалам: Сегодня