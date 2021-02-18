Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 110 млн
Умерли более 2,4 млн человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн. Число жертв COVID-19 составило более 2,4 млн.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
На вечер 18 февраля в мире было зафиксировано:
- 110 027 369 случаев заражения COVID-19;
- 2 432 976 смертей от коронавируса.
ТОП-5 стран по количеству инфицированных:
Данные Университета Хопкинса на 18 февраля
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Украина с 1 333 332 инфицированными находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.
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Отметим, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.
Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 18 февраляв Украине подтвердили 1 287 141 случай заражения коронавирусом. Умерли 24 852 человека. Вылечить удалось 1 134 120 инфицированных.
По материалам: Сегодня