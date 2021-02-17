В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

Запрет на службу в вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году

В Великобритании бывшие военнослужащие, уволенные из вооруженных сил из-за их сексуальной ориентации, теперь могут вернуть утраченные тогда же медали.

Об этом со ссылкой на Минобороны страны, сообщает BBC.

Согласно новой схеме исправления исторической несправедливости, бывшие военнослужащие могут обратиться в Министерство обороны с просьбой о восстановлении почестей.

Эта схема была введена благодаря победе в суде ветерана Фолклендских островов Джо Усалиса, который боролся за возвращение наград, которые он потерял после того, как его вынудили покинуть Королевский флот из-за бисексуальности.

Министр обороны Великобритании Аннабель Голди объяснила, что из-за дисциплинарных мер и последующего увольнения некоторые военнослужащие "лишились заслуженных медалей" или лишились наград за выслугу лет.

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"Я очень рада, что теперь имею возможность исправить эту ошибку и призвать всех пострадавших или, в некоторых случаях, семьи погибших подать заявление о возврате своих медалей", – сказала она.

Минобороны Великобритании также заявило, что его действия в прошлом "вызывают глубокое сожаление".

Запрет на службу в вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году, трансгендерам официально разрешили служить в вооруженных силах в 2014 году.

Напомним, одним из решений 45-го президента США Дональда Трампа, которые отменил его преемник Джо Байден, был запрет трансгендерам служить в Вооруженных силах.

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