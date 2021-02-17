В мире

В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 3 minutes read

Запрет на службу в вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году

В Великобритании бывшие военнослужащие, уволенные из вооруженных сил из-за их сексуальной ориентации, теперь могут вернуть утраченные тогда же медали.

Об этом со ссылкой на Минобороны страны, сообщает BBC.

Согласно новой схеме исправления исторической несправедливости, бывшие военнослужащие могут обратиться в Министерство обороны с просьбой о восстановлении почестей.

Эта схема была введена благодаря победе в суде ветерана Фолклендских островов Джо Усалиса, который боролся за возвращение наград, которые он потерял после того, как его вынудили покинуть Королевский флот из-за бисексуальности.

Министр обороны Великобритании Аннабель Голди объяснила, что из-за дисциплинарных мер и последующего увольнения некоторые военнослужащие "лишились заслуженных медалей" или лишились наград за выслугу лет.

В тренде
Удар в пах Путину и Трамп на костре: чем порадовал карнавал в Германии (фото)

"Я очень рада, что теперь имею возможность исправить эту ошибку и призвать всех пострадавших или, в некоторых случаях, семьи погибших подать заявление о возврате своих медалей", – сказала она.

Минобороны Великобритании также заявило, что его действия в прошлом "вызывают глубокое сожаление".

Запрет на службу в вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году, трансгендерам официально разрешили служить в вооруженных силах в 2014 году.

Напомним, одним из решений 45-го президента США Дональда Трампа, которые отменил его преемник Джо Байден, был запрет трансгендерам служить в Вооруженных силах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Великобритания
армия
военные
медали
лгбт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииСпят в “клоповниках” и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииОткуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииВ более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииНа Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армииРоссия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3143 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Кому еще грозят санкции СНБО: политолог дал ответ
  • Шарий в самых громких скандалах: инсценировал покушение и стрелял в “Макдональдсе”
  • На сколько еще подорожают бензин и дизель: эксперты дали ответ

Все новости

  • РФ увеличила военное присутствие в Крыму в три раза – командующий ВМС

    17 февраля, 01:25
    Крым

  • “Барселона” разваливается в Европе: впервые проиграла дома два матча подряд

    17 февраля, 00:59
    Лига чемпионов

  • Распродажа тюрем: Ирпенскую колонию выставили на аукцион (фото)

    17 февраля, 00:42
    Украина

  • Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok

    17 февраля, 00:31
    Экономика

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    Первый после Шевы: Мбаппе отметился невероятным достижением в Лиге чемпионов

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    17 февраля, 00:05
    Другие страны

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    Разгневанный “ПСЖ” разнес “Барселону” благодаря трем голам Мбаппе

  • Матчи Лиги чемпионов во вторник: результаты матчей

    16 февраля, 23:55
    Лига чемпионов

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    “Ливерпуль” укротил “быков”: “Лейпциг” всухую проиграл матч 1/8 Лиги чемпионов

  • Чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене

    16 февраля, 23:19
    Украина

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    Горела в пожаре, но умерла от побоев: в Харькове в горевшей квартире нашли раненую женщину

  • Кому еще грозят санкции СНБО: политолог дал ответ

    16 февраля, 23:09
    Власть

  • Ракетный удар по базе США в Ираке: у Байдена отреагировали

    16 февраля, 22:58
    США

  • Может кончиться распадом Украины – Гордон о Минских соглашениях
    В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    16 февраля, 22:56
    Новости У24

  • В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    Фанаты “Барселоны” с файерами и плакатами поют под стадионом, обзывая “ПСЖ” дерьмом

  • Вратаря, пропускавшего от “Кривбасса”, признали лучшим в XXI веке

    16 февраля, 22:40
    Футбол

  • Матч дня
    Барселона1
    Пари Сен-Жермен4

    Трансляция

  • “Переговоры с МВФ продолжаются”: у Зеленского не видят поводов для беспокойства

    16 февраля, 22:29
    Власть

  • “Против Зеленского на выборах хотели выдвигать 10 артистов”: Гордон назвал фамилии
    В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

    16 февраля, 22:23
    Новости У24

  • Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС

    16 февраля, 22:20
    Евросоюз

В Британии вернут медали представителям ЛГБТ, уволенным из армии

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Искусственный интеллект будет предугадывать убытки и разрушения от цунами

2 часа ago

Законопроект о переходном периоде через полгода поступит в Раду – Резников

2 часа ago

Мороз до -24 и без осадков: прогноз погоды на 16 февраля

2 часа ago

Холодный фронт укрыл снегом северные части Греции

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button