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Митинг в поддержку осужденного рэпера в Испании: есть задержанные и раненные (фото, видео)
17 человек получили ранения
В Испании в результате беспорядков, связанных с арестом рэпера Пабло Аселя, задержали по меньшей мере 14 человек.
Об этом говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в Twitter.
Сообщается, что два человека задержаны в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. По информации службы скорой помощи, в общей сложности, 17 человек получили ранения, восемь из них — госпитализированы.
По материалам: Сегодня