Митинг в поддержку осужденного рэпера в Испании: есть задержанные и раненные (фото, видео)

17 человек получили ранения

В Испании в результате беспорядков, связанных с арестом рэпера Пабло Аселя, задержали по меньшей мере 14 человек.

Об этом говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в Twitter.

Сообщается, что два человека задержаны в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. По информации службы скорой помощи, в общей сложности, 17 человек получили ранения, восемь из них — госпитализированы.

По материалам: Сегодня