Коронавирус может вызывать гангрену – исследование
Ученые назвали еще один побочный эффект
Группа исследователей выяснила, что коронавирус может вызвать гангрену.
Об этом сообщает The Sun.
В своей статье в журнале Skeletal Radiology доктор Свати Дешмук сказал: "Мы поняли, что вирус COVID-19 может заставить организм атаковать себя разными способами, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим лечения на протяжении всей жизни".
К слову, у большинства людей, заразившихся вирусом, наблюдаются такие симптомы, как новый постоянный кашель, потеря вкуса и запаха и высокая температура.
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У трети пациентов с коронавирусом симптомы отсутствуют. У некоторых заболевших были такие симптомы, как болезненность суставов и болезненность мышц.
У некоторых при осложнениях наблюдаются обострения ревматоидного артрита и аутоиммунный миозит.
Ранее мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.
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