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ЕСПЧ обязал Россию освободить Навального: как ответили в Минюсте РФ

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Решение Европейского суда является политическим, считают в Москве

Требование Европейского суда по правам человека к России освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора является заведомо неисполнимым, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Об этом пишет российские СМИ.

По словам Чуйченко, в российском законодательстве нет нормы, которая бы позволила освободить Навального.

Кроме того, он обвинил ЕСПЧ в "явном и грубом вмешательстве в деятельность судебной власти суверенного государства" и назвал принятое постановление "необоснованным и неправомерным", поскольку, по его словам, в нем нет указаний "ни на один факт, ни на одну норму права".

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Чуйченко утверждает, что решение Европейского суда является политическим и может осложнить восстановление отношений ЕС и Кремля.

"Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона", – утверждает российский министр.

По материалам: Сегодня

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0 0 1 минута чтения
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