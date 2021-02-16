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На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
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Некоторым предоставят административный отпуск

На Турцию обрушился сильный снегопад, в Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега.

Об этом сообщает Daily News.

Из-за непогоды будет предоставлен административный отпуск людям с инвалидностью, сотрудникам государственных учреждений и организаций, людям с хроническими заболеваниями и беременным сотрудницам.

Самый оживленный водный путь в Босфоре, разделяющий Стамбул на две части, был закрыт для морских перевозок.

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) и Центр координации стихийных бедствий столичного муниципалитета Стамбула (AKOM) ранее предупреждали жителей о том, что снегопад может длиться еще пять дней.

На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Umit Bektas

На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Umit Bektas

На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Umit Bektas

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На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Mesude Bulbul

На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Mesude Bulbul

На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Недавно север Европы накрыли снегопады. В Нидерландах была сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходил транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".

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