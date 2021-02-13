ВОЗ предупредил об угрозе повторного заражения новыми штаммами коронавируса
Южноафриканская форма вируса способна заразить даже при наличии антител
В Южной Африке фиксируют случаи повторного заражения новыми штаммами коронавируса у лиц, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела к нему.
Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
По ее словам, ВОЗ сейчас получает из ЮАР отчеты о людях, которые заражаются повторно новыми вариантами коронавируса: “Люди, которые болели в прошлом, могут быть снова инфицированы”.
Сумия Сваминатан также рассказала, что ведется наблюдение за эффективностью вакцин.
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“Большинство клинических испытаний, о которых нам известно на сегодняшний день, дают четкое свидетельство о защите от тяжелой степени заболевания, которая требует госпитализации или ведет к летальному исходу. Поэтому все исследования вакцин, их 7-8, показывают, что не было ни одного случая развития серьезной формы заболевания в вакцинной группе, независимо от используемой вакцины”, – говорит представитель ВОЗ.
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Медик добавила, что вакцины защищают от тяжелой болезни и это очевидно, но защищают ли вакцины полностью – пока неясно.
“Возможно, вакцины сократят степень тяжести заболевания, если вы привиты и инфицируетесь – существует вероятность того, что в меньшей степени передадите этот вирус другим. Но даже после прививки важно носить маски, мыть руки, сохранять дистанцию”, – подчеркнула Сумия Сваминатан.
Напомним, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.
Также писали, что коронавирус мутирует, и в Бразилии обнаружили двойное заражение разными штаммами.
По материалам: Сегодня