ВОЗ: многие люди после болезни ощущают пост-COVID-синдром

Такой синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой COVID-19, так и с тяжелой

Люди, которые переболели COVID-19, могут в последствие ощутить так называемый пост-COVID синдром. Таких людей может быть много.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, такой синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой COVID-19, так и с тяжелой.

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Ранее, в ВОЗ предупредили об угрозе повторного заражения новыми штаммами коронавируса. ВОЗ сейчас получает из ЮАР отчеты о людях, которые заражаются повторно новыми вариантами коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса. В организации просят приостановить процесс, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

По материалам: Сегодня