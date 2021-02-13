В мире

ВОЗ: многие люди после болезни ощущают пост-COVID-синдром

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Такой синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой COVID-19, так и с тяжелой

Люди, которые переболели COVID-19, могут в последствие ощутить так называемый пост-COVID синдром. Таких людей может быть много.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, такой синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой COVID-19, так и с тяжелой.

Читайте также:
Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

В тренде
Хотел отрезать голову Байдену: американца арестовали за угрозы президенту

Ранее, в ВОЗ предупредили об угрозе повторного заражения новыми штаммами коронавируса. ВОЗ сейчас получает из ЮАР отчеты о людях, которые заражаются повторно новыми вариантами коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса. В организации просят приостановить процесс, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году – Уруский

2 часа ago

Зеленский собирает на 19 февраля заседание СНБО

2 часа ago

Алексей Шабан назвал ключевые векторы развития платежной инфраструктуры Нацбанка

3 часа ago

В Карпатах 12 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button