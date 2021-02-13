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В Токио погас свет, более 50 пострадавших: в Японии произошло сильное землетрясение (видео)

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Эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья Фукусимы

В Японии в регионе Тохоку поздно вечером в субботу, 13 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, которое затронуло префектуру Фукусима. В результате пострадали по меньшей мере 50 человек и вышло из строя несколько электростанций.

Об этом сообщает издание Japantimes.

В Токио погас свет, более 50 пострадавших: в Японии произошло сильное землетрясение (видео)

/ Фото: Reuters

По данным Метеорологического агентства Японии, эпицентр землетрясения находился у побережья Фукусимы, примерно в 220 километрах к северу от Токио, где оно ощущалось около 4 баллов. Его очаг был на глубине около 55 километров. Предупреждения о цунами не поступало.

По крайней мере 950 000 домов остались без электричества в Токио и пригородах.

TWITTERFebruary 13, 2021

Источник в правительстве Японии сообщил, что ситуацию с отключением электроэнергии рассчитывают исправить в течение суток, но в регионе Тохоку на это потребуется больше времени.

Представитель Метеорологического агентства заявил, что на протяжении недели могут произойти дополнительные толчки до 6 баллов. По словам чиновника, сегодняшнее землетрясение может быть последствием "Великого землетрясения" на востоке Японии, которое произошло в этом же регионе 11 марта 2011 года.

"Поскольку (землетрясение 2011 года) было огромным с магнитудой 9 баллов неудивительно, что через 10 лет после этого произошло еще одно", – сказал профессор Института исследования землетрясений при Токийском университете Кенджи Сатаке.

Напомним, в субботу, 13 февраля, землетрясение произошло также в Армении. Там магнитуда толчков составила 4,9, эпицентр был в 12 км от Еревана.

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