В Telegram-каналы “слили” данные около 30 тыс. сторонников Навального

Глава штаба российского оппозиционера в Ростове-на-Дону подтвердила подлинность опубликованных о ней данных

В Telegram-каналы, которые специализируются на утечках данных, “слили” данные около 30 тыс. сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает “Коммерсант”.

В файле под названием “ФБК” содержатся имена, фамилии и номера телефонов около 30 тысяч жителей России, среди которых есть координаторы региональных штабов Навального.

Как пишет Telegram-канал In4security, имена людей, упоминаемых в файле, совпадают с теми, которые указаны у них в аккаунтах во “ВКонтакте”. Некоторые из них состоят в оппозиционных группах в социальной сети, другие – фигурируют в списках задержанных на акциях протеста в поддержку Навального.

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Издание связалось с 30 людьми, данные которых содержатся в файле. Четверо из них подтвердили участие в сообществах сторонников Навального. Кроме того, глава штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина заявила, что в базе действительно указаны ее данные.

Специалисты, опрошенные изданием, предположили, что база составлена по открытым источникам и не связана с прямой утечкой.

Как сообщали ранее, пока Алексей Навальный, которому на этой неделе заменили условный срок на реальный, продолжает находиться в СИЗО, на его страницах в соцсетях и в блоге появилось первое обращение после суда.

Судебный процесс, в котором он оказался замешан, оппозиционер назвал "демонстративным беззаконием" и местью президента РФ Владимира Путина – за то, что он выжил после отравления боевым ядом "Новичок", что вернулся после лечения в Германии и опубликовал расследование о президентском "дворце" под Геленджиком.

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