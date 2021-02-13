В Словении смягчают карантин: что будет разрешено
Студенты смогут вернуться на занятия
В Словении с 15 февраля смягчают карантинные ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает RTV SLO.
Правительство приняло решение восстановить обучение в младших и выпускных классах. Также на занятия в учреждения высшего образования вернутся и студенты.
Однако для предотвращения распространения COVID-19 на занятиях смогут присутствовать только до десяти человек.
С понедельника, 15 февраля, будут сняты ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами.
В тренде
Нардеп от “Слуги народа” засветился на форуме у Лукашенко
Рынки и магазины также смогут возобновить работу.
Согласно последним данным, в Словении зафиксировали более 177 тысяч случаев коронавируса. Побороли болезнь более 160 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 3,6 тысяч человек.
В то же время американские эпидемиологи разрешили людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не соблюдать карантин после контакта с заразившимся или теми, у кого подозревают COVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Словения
карантин
коронавирус
пандемия
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев “побочки” после вакциныЕвросоюз Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билетыТранспорт Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?Евросоюз Европарламент призвал Украину запретить сайт “Миротворец”Евросоюз Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условиеЕвросоюз
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+4773 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- В Украине снова изменится погода: когда прекратятся снегопады и придут сильные морозы
- Боксер рисует на кофе баранов и цветущую сакуру: украинец участвует в чемпионатах мира
- А как же снежный апокалипсис? Кличко внезапно ушел в отпуск
Все новости
-
После вакцины “Спутник V” сотрудник “Свободы слова Савика Шустера” заболел коронавирусом
12 февраля, 23:44
Украина
-
В ApplePay теперь можно рассчитываться криптовалютой
12 февраля, 23:31
Криптовалюта
-
Кличко ушел играть в хоккей: когда снег и мороз – в радость
-
Сколько стоит лопата для снега и как правильно выбрать надежную (видео)
12 февраля, 23:21
Экономика
-
Степанов рассказал, когда в Украину привезут вакцину от COVID-19
12 февраля, 23:11
Украина
-
-
Украинцев могут вакцинировать принудительно? Степанов дал ответ
12 февраля, 22:52
Украина
-
Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцины Sinovac
12 февраля, 22:39
Украина
-
Циклон уходит из Украины: синоптики прогнозируют сильные морозы
-
На бешеной скорости едва не вылетел на трассу: наш скелетонист финишировал с рекордом ЧМ
12 февраля, 22:33
Другие
-
Иммунолог объяснил, почему иммунитет к COVID-19 в Украине вырабатывается “диким” образом
12 февраля, 22:18
Украина
-
В Сенате США требуют от Байдена заблокировать строительство Nord Stream 2
12 февраля, 22:16
Экономика
-
Девочка из Львовской области за четыре дня стала популярным YouTube-блогером: видео
-
Врач развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса
12 февраля, 22:03
Новости У24
-
В Офисе президента рассказали, как будут вакцинировать украинцев
12 февраля, 22:02
Украина
-
12 февраля, 21:55
Россия ввела новые санкции против Украины
Подробности
-
Российского тренера дисквалифицировали за выходку в матче с “Челси”
12 февраля, 21:43
Футбол
-
Вакцинация от COVID-19 не должна быть опаснее болезни – врач
12 февраля, 21:41
Украина
-
Скандал в Ровно: детский врач била и душила пациентов на приеме
12 февраля, 21:41
Новости У24
-
Взрыв на детской площадке в Киеве расследуют как самоубийство – полиция
12 февраля, 21:35
Происшествия
-
Украина обновила список стран “зеленой зоны”: где можно отдохнуть от COVID-19
12 февраля, 21:31
Украина
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня