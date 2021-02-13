В Армении произошло сильное землетрясение: людям советуют не возвращаться в дома
Во время землетрясения в магазинах с полок падали продукты
Сегодня в Армении произошло землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 4,9, эпицентр был в 12 км от Еревана.
Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Подземные толчки ощущались на протяжении нескольких секунд.
По словам очевидцев, во время землетрясения в магазинах с полок падали продукты. После землетрясения в Ереване перебои с мобильной связью и интернетом.
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После землетрясения произошло 20 повторных толчков. Афтершоковая активность постепенно затухает. Однако МЧС Армении рекомендует гражданам не возвращаться в дома, а переждать на открытом пространстве.
Как сообщали ранее, в Аргентине в провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Напомним, 28 декабря 2020 года сильное землетрясение произошло в Хорватии, еще более разрушительные подземные толчки продолжались 29 и 30 декабря. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены свыше 13 тыс. объектов.
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