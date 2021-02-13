В Армении произошло сильное землетрясение: людям советуют не возвращаться в дома

Во время землетрясения в магазинах с полок падали продукты

Сегодня в Армении произошло землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 4,9, эпицентр был в 12 км от Еревана.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Подземные толчки ощущались на протяжении нескольких секунд.

По словам очевидцев, во время землетрясения в магазинах с полок падали продукты. После землетрясения в Ереване перебои с мобильной связью и интернетом.

Читайте также:

На западе Украины зафиксировали новое землетрясение

В тренде

Хотел отрезать голову Байдену: американца арестовали за угрозы президенту

После землетрясения произошло 20 повторных толчков. Афтершоковая активность постепенно затухает. Однако МЧС Армении рекомендует гражданам не возвращаться в дома, а переждать на открытом пространстве.

Как сообщали ранее, в Аргентине в провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Напомним, 28 декабря 2020 года сильное землетрясение произошло в Хорватии, еще более разрушительные подземные толчки продолжались 29 и 30 декабря. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены свыше 13 тыс. объектов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Армения

землетрясение

ереван

толчки

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново Любимый курорт украинцев в Турции разрушил торнадо: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5182 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

На следующей неделе Украина может вернуться к адаптивному карантину – Ляшко

“Динамо” – “Олимпик”: онлайн матча чемпионата Украины

14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Все новости

Снегопады в Киевской области – появились подробности о ситуации на дорогах

13 февраля, 17:59

Новости У24

Подготовка Олимпиады-80 и строительство синей ветки метро: архитектор Миргородский о разрушении Гостинного двора 13 февраля, 17:47

Другие новости

Запад поддержал позицию Украины – Гармаш о переговорах по Донбассу

13 февраля, 17:44

Новости У24

Когда для Усика освободят пояс WBO: это сделает абсолютный чемпион 13 февраля, 17:40

Бокс

Кадр дня! Луческу лопатой расчищал поле от снега для матча “Динамо” – “Олимпик” 13 февраля, 17:31

ЧУ по футболу



Ситуация под контролем: Милованов прокомментировал решение МВФ 13 февраля, 17:27

Экономика

Генератор подарков к 14 февраля: игра для тех, кто откладывает поиск презента до последнего 13 февраля, 17:20

Фаново

Все для любви: как выбрать подарок в магазине для взрослых 13 февраля, 17:17

Здорово

На следующей неделе Украина может вернуться к адаптивному карантину – Ляшко 13 февраля, 17:03

Украина

Дырка, а не вратарь! Алисон снова подставил “Ливерпуль” 13 февраля, 17:02

Футбол

“Динамо” – “Олимпик”: видео онлайн-трансляция матча

Пидгрушная и Блашко пробились в ТОП-15 на ЧМ и готовят штурм в преследовании 13 февраля, 16:46

Биатлон

“Был шквал жалоб”: языковой омбудсмен о новой норме закона о языке

13 февраля, 16:38

Новости У24

В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото) 13 февраля, 16:20

Харьков

В Армении произошло сильное землетрясение: людям советуют не возвращаться в дома 13 февраля, 16:11

Другие страны

“Динамо” – “Олимпик”: онлайн матча чемпионата Украины 13 февраля, 16:04

ЧУ по футболу

Украина возвращается в зависимость России – Ляшко об импорте электроэнергии

13 февраля, 15:56

Новости У24

“Заря” обыграла “Десну” в битве за “бронзу” Премьер-лиги: видео голов

Первый блин Милевского: “Минай” проиграл битву аутсайдеров 13 февраля, 15:54

ЧУ по футболу

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина 13 февраля, 15:53

Вкусно

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня