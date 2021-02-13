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Препарат от артрита: ученые нашли новое лекарство от COVID-19

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
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После дексаметазона это наиболее значительный прогресс в лечении ковида

Лекарство от артрита тоцилизумаб снижает риск смерти тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Об этом пишет BBC.

Британские ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие более четырех тысяч добровольцев. Половина ковидных пациентов принимала препарат против артрита, а вторая – не получала такого лечения.

В итоге из пациентов, получавших препарат, 596 человек (29%) умерли в течение 28 дней. В контрольной группе этот показатель составил 33%, или 394 умерших.

Исследователи пришли к следующим выводам:

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  • сочетание тоцилизумаба и дексаметазона снижает риск летального исхода для тяжелых больных примерно на треть;
  • пациенты с дыхательной недостаточностью имеют примерно на 50% меньший риск смерти в случае лечения обоими препаратами;
  • тоцилизумаб снижает вероятность развития потребности в аппарате ИВЛ с 38% до 33%.

"После дексаметазона это наиболее значительный прогресс в лечении ковида, который оказал влияние на снижение смертности", – сказал Атималайпет Раманан, профессор детской ревматологии в Бристольском университете.

Напомним, ранее исследование показало, что препарат от астмы снижает риск возникновения осложнений при COVID-19. Но его следует принимать в течение первой недели болезни.

Также мы писали, что французские ученые создали устройство, которое позволяет любому человеку самостоятельно провести тест на коронавирус – для этого понадобится только мобильный телефон.

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