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Китай отказался делиться с ВОЗ данными о первых больных коронавирусом

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В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика

Правительство Китая отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ.

"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования", – сказал микробиолог ВОЗ Доминика Дуайера.


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Как говорится в заявлении в ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухани. Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований, и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается "стандартным для эпидемиологического расследования".

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В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", – сказал он.

Как сообщали ранее в середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

В преддверии визита экспертов ВОЗ власти Китая заявили, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты. А Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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