В штабе Навального проходят обыски: силовики ищут порно
Утверждается, что оппозиционеры “якобы печатают порнографическую продукцию”
В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводят обыски.
Об этом рассказал работник штаба Александр Шепелев, передает "Медиазона".
По его словам, сотрудники уголовного розыска пришли из-за жалобы о том, что оппозиционеры “якобы печатают порнографическую продукцию”.
"Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще? Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабеж… Кажется, пришли прибарахлиться перед 14 февраля. Интересно, что себе возьмут, что в подарок?", – написал он в Twitter.
Шепелев уточнил, что силовики “проводят осмотр места происшествия”, однако о каком происшествии идет речь, они не уточнили.
Также отмечается, что сначала около шести правоохранителей осмотрели офис, а после туда приехал эксперт и начал фотографировать помещение.
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/ Фото: Twitter
Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.
Также мы писали, что сторонники оппозиционера назначили акцию в поддержку Навального на 14 февраля. При этом, как отмечается, протест пройдет в новом формате.
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