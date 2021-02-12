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В штабе Навального проходят обыски: силовики ищут порно

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Утверждается, что оппозиционеры “якобы печатают порнографическую продукцию”

В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводят обыски.

Об этом рассказал работник штаба Александр Шепелев, передает "Медиазона".

По его словам, сотрудники уголовного розыска пришли из-за жалобы о том, что оппозиционеры “якобы печатают порнографическую продукцию”.

"Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще? Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабеж… Кажется, пришли прибарахлиться перед 14 февраля. Интересно, что себе возьмут, что в подарок?", – написал он в Twitter.

Шепелев уточнил, что силовики “проводят осмотр места происшествия”, однако о каком происшествии идет речь, они не уточнили.

Также отмечается, что сначала около шести правоохранителей осмотрели офис, а после туда приехал эксперт и начал фотографировать помещение.

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В штабе Навального проходят обыски: силовики ищут порно

/ Фото: Twitter

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

Также мы писали, что сторонники оппозиционера назначили акцию в поддержку Навального на 14 февраля. При этом, как отмечается, протест пройдет в новом формате.

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