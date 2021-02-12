В Латвии отменили комендантский час
До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00
Власти Латвии отменило действие комендантского часа на выходных.
Как сообщает Leta.lt, вместо него будут усиленная работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.
До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.
По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полиция будет более усиленно контролировать соблюдение ограничения на собрания, пересечение границ и соблюдение карантина.
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Инициатором снятия комендантского часа стало Министерство внутренних дел. Как считают в полиции, сотрудники будут меньше работать ночью, а это даст возможность сэкономить на зарплате.
Теперь по выходным ночью в полиции задействуют примерно 30% от того количества сотрудников, которое работало во время действия комендантского часа.
Как сообщали ранее с 11 по 25 февраля Латвия ужесточила мероприятия, направленные на сдерживание пандемии коронавируса, и запретила въезд по несущественным причинам из всех стран Евросоюза, Единой экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.
Напомним, в Латвии до 11 января действовал режим чрезвычайной ситуации, вызванный борьбой с распространением коронавируса.
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