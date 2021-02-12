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Тихановская встретилась с украинскими нардепами: что обсуждали

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Политик поблагодарила Украину за солидарность и поддержку

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с народными депутатами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" украинского парламента.

Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

В ходе своего выступления политик затронула следующие темы:

  • поблагодарила украинцев за солидарность, помощь белорусам, а также непризнание Александра Лукашенко легитимным главой государства;
  • рассказала о мирной борьбе белорусов за свободу и честные выборы, о политических заключенных, репрессиях режима и кризисе в стране;
  • предложила поддержать жертв тирании, взять шефство над ними, связаться с их семьями, написать им письма;
  • призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.

Отмечается, что украинские политики выказали поддержку гражданам Беларуси в борьбе за свободу и демократию и сказали, что ждут встречи со Светланой Тихановской в Киеве.

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На встрече присутствовали председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева (“Слуга народа”), депутаты Сергей Кальченко (“Слуга народа”), Александра Устинова, Соломия Бобровская и Юлия Клименко (“Голос”), Лариса Билозир (“За майбутнє”), Алексей Гончаренко, София Федына и Максим Саврасов (“Европейская солидарность”), Оксана Савчук (“Свобода”).

Как сообщалось ранее, в Чехии подали первое заявление на действие белорусских силовиков при подавлении протестов в Беларуси, также готовятся к подаче заявления в Польше и Литве.

Также мы писали, что лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало номинировали на Нобелевскую премию мира.

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Светлана Тихановская

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