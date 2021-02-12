Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявление

Россияне не хотят изолироваться от всего мира, но не исключают такого варианта

Еще недавно россияне угрожали выходом из ПАСЕ, а теперь Москва даже готова к разрыву отношений с Европейским Союзом, если будут введены новые санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пропагандист Владимир Соловьев спросил его, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, на что глава МИД РФ ответил: “Исходим из того, что мы готовы”.

“В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне”, – сказал Лавров.

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Как сообщали новости “Сегодня”, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита в Москве выступил с жестким заявлением в отношении России. Он призвал ввести против нее новые санкции.

Также мы писали, что Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят санкции против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попадут причастные к задержанию и аресту политика. Ранее идею о таких жестких мерах озвучивали и на уровне всего Евросоюза.

По материалам: Сегодня