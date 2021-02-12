Отомстили британцам – в Китае запретили вещание BBC World News

В ведомстве заявили, что новости канала наносят ущерб национальным интересам Китая

Государственное управление радио и телевидения Китая (NRTA) запретило вещание телеканала BBC World News на территории своей страны.

Как сообщает Reuters, телеканал британской телерадиовещательной корпорации нарушает принцип достоверности и непредвзятости.

“Поскольку канал не соответствует установленным требованиям вещания в Китае как иностранный канал, BBC World News запрещено продолжать деятельность на территории Китая”, — говорится в заявлении управления.



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Как считает регулятор, новости, которые транслировались на канале, “наносили вред национальным интересам Китая и подрывали национальное единство”.

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4 февраля британский регулятор Ofcom лишил лицензии китайский государственный телеканал иновещания CGTN. Там отметили, что компания, которой принадлежит лицензия на вещание, “не несла редакционной ответственности” за контент, который транслировался.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым были применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов.

Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокирования каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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