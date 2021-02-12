“Какой-то подвох”: Навальному присылают сотни фотографий котов

Также часто в письмах оппозиционеру пишут “не грусти, все будет хорошо”

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в тюрьму присылают очень много фотографий котов. А также в каждом втором письме пишут фразу “Не грусти, все будет хорошо”. Политик не понимает, что происходит.

Об этом Алексей Навальный написал в письме своей супруге Юлии. Скан письма она опубликовала в Instagram.

“Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох”, – пишет он.

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Письмо Навальный подписал: “Твой владелец обширной коллекции фотографий котов”.

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Его супруга призвала сторонников оппозиционера присылать фотографии других животных.

Напомним, в поддержку Юлии Навальной был запущен флешмоб – его участники одевались в красное и выкладывали снимки с хэштегом #негрустивсебудетхорошо. По всей видимости, это и послужило причиной, что Алексею Навальному в письмах часто пишут эту фразу.

Как известно, Юлия Навальная покинула Россию и сейчас находится в Германии.

По материалам: Сегодня