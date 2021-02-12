“Какой-то подвох”: Навальному присылают сотни фотографий котов
Также часто в письмах оппозиционеру пишут “не грусти, все будет хорошо”
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в тюрьму присылают очень много фотографий котов. А также в каждом втором письме пишут фразу “Не грусти, все будет хорошо”. Политик не понимает, что происходит.
Об этом Алексей Навальный написал в письме своей супруге Юлии. Скан письма она опубликовала в Instagram.
“Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох”, – пишет он.
Читайте также:
Тысячи горящих сердец: соратники Навального анонсировали новые акции протеста
Письмо Навальный подписал: “Твой владелец обширной коллекции фотографий котов”.
В тренде
Нардеп от “Слуги народа” засветился на форуме у Лукашенко
Его супруга призвала сторонников оппозиционера присылать фотографии других животных.
Напомним, в поддержку Юлии Навальной был запущен флешмоб – его участники одевались в красное и выкладывали снимки с хэштегом #негрустивсебудетхорошо. По всей видимости, это и послужило причиной, что Алексею Навальному в письмах часто пишут эту фразу.
Как известно, Юлия Навальная покинула Россию и сейчас находится в Германии.
По материалам: Сегодня