Европарламент назвал белорусскую АЭС угрозой для безопасности ЕС : видео

Атомный объект вплотную к ЕС возвели второпях

Белорусская АЭС представляет угрозу ядерной безопасности Евросоюза. Такое решение принял Европарламент.

Официальный Брюссель убежден, что атомный объект вплотную к ЕС возвели второпях, пренебрегли требованием безопасности и международными стандартами.

Там приводят доказательства: на станции в конце прошлого года взрывались трансформаторы и выходила из строя системы охлаждения.

И это с белорусской АЭС, возведенной за кредитные деньги из России, в Украину сейчас импортируют киловатты. Что загоняет отрасль в еще больший энергокризис и ставит под угрозу нашу энергобезопасность.

Этим обеспокоены европейские депутаты.

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Европарламент обеспокоен расположением Островецкой атомной электростанции в 50 километрах от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости к другим странам Евросоюза, в частности, Польше, Латвии и Эстонии. Станция реализуется как геополитический проект Беларуси и России, ее строительство и будущая деятельность является источником возможной угрозы для Европейского Союза и его государств-членов с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды, говорится в решении Европарламента.

По материалам: Сегодня