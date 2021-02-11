В Польше 1558 случаев “побочки” после вакцины: умерли уже 11 человек

Ни у одного летального случая не подтверждена связь с иммунизацией

В мире фиксируют все больше случаев побочной реакции на вакцину от коронавируса, не стала исключением и Польша, где зафиксировали больше 1,5 тысяч случаев осложнений.

Об этом сообщает польский портал Interia.

С 27 декабря, когда в странах ЕС началась вакцинация от COVID-19, Государственная санитарная инспекция Польши зарегистрировала 1558 сообщений о побочных реакциях.

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Из них 1308 проявились в легком виде – то есть кратковременного покраснения и болезненных ощущений в месте инъекции. Остальные же случаи проявлялись в виде головной боли, обмороков, одышки, лихорадки и головокружения

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Кроме того, сообщается об 11 летальных исходов после вакцинации, начиная с 22 января. В докладах о смерти пациентов утверждается, что это не связано с вакцинацией.

За все время кампании по иммунизации населения в Польше ввели более 1,7 млн прививок с вакциной, а две дозы получили более 482 тыс. человек.

Напомним, что украинцы, которые находятся в Польше на законных основаниях, тоже получили право вакцинироваться от COVID-19. Были ли у кого-то из них подобные эффекты, не сообщается.

Также ранее стало известно, что Польша согласилась перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на бесприбыльной основе

По материалам: Сегодня