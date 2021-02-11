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В Японии стартует вакцинация против COVID-19: стали известны даты

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Первыми прививки получат медицинские работники

Вакцинация от коронавируса в Японии начнется в середине следующей недели.

Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, сообщает Japan Times.

“Правительство начнет (вакцинацию. – Ред.) в середине следующей недели, после подтверждения эффективности и безопасности (вакцины, – Ред.)”, – сказал Суга.

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Первыми прививки получат медицинские работники.

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Правительство страны скорректирует график, чтобы начать программу вакцинации примерно 17 февраля.

Напомним, вслед за объявлением чрезвычайного положения в Японии решили ужесточить эпидемиологические меры и ограничить въезд всех путешественников, вне зависимости от ситуации с коронавирусом в их стране.

Как сообщали ранее, 15 февраля в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса, и все чаще звучит вопрос, нужно ли делать прививку, если человек уже переболел COVID-19. Сайт "Сегодня" попытался разобраться в проблеме.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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