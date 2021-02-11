В Японии стартует вакцинация против COVID-19: стали известны даты
Первыми прививки получат медицинские работники
Вакцинация от коронавируса в Японии начнется в середине следующей недели.
Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, сообщает Japan Times.
“Правительство начнет (вакцинацию. – Ред.) в середине следующей недели, после подтверждения эффективности и безопасности (вакцины, – Ред.)”, – сказал Суга.
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Первыми прививки получат медицинские работники.
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Правительство страны скорректирует график, чтобы начать программу вакцинации примерно 17 февраля.
Напомним, вслед за объявлением чрезвычайного положения в Японии решили ужесточить эпидемиологические меры и ограничить въезд всех путешественников, вне зависимости от ситуации с коронавирусом в их стране.
Как сообщали ранее, 15 февраля в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса, и все чаще звучит вопрос, нужно ли делать прививку, если человек уже переболел COVID-19. Сайт "Сегодня" попытался разобраться в проблеме.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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