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“Россия унизила Европу”: премьер Эстонии осудила визит Борреля в Москву

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В то же время Кая Каллас против отставки верховного представителя ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас присоединилась к голосам из Европейского союза, которые посчитали унизительным визит верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Россию.

Об этом она заявила в среду, 10 февраля, выступая в парламенте страны, передает DW.

"Россия унизила представителя Европы, унизила Европу", – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что теперь всем должно быть предельно ясно, что Россия не способна на диалог.

"Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта", – заявила премьер.

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В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которые озвучивают в последние дни некоторые европейские политики, но выступает за санкции против России.

"Требование головы Борреля – не тот ответ, который уместен в этой ситуации. Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции", – сказала Каллас.

Следует отметить, что большинство политиков в Брюсселе остались крайне недовольны поездкой Борреля в Москву.

В то же время сам Боррель уже призвал ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российскую власть назвал авторитарной.

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Жозеп Боррель

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