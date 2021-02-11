Новая угроза для Украины? Лукашенко анонсировал масштабные учения с Россией

Такие военные маневры автоматически несут угрозу Украине, поскольку неподалеку от наших границ будет большое войско РФ

Беларусь и Россия осенью этого года проведут масштабные военные учения “Запад-2021”, которые должны повысить боеготовность союзных страны к якобы угрозе со стороны НАТО. Об этом заявил во время своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании белорусский президент Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он считает свою армию одной из лучших в Восточной Европе, но нужно поддерживать боевую готовность.

“Мы в этом году осенью проведем совместное с Россией военное учение "Запад-2021", в основном в Беларуси, на белорусских полигонах", – сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас военно-политическая ситуация в восточно-европейском регионе накалена, вблизи белорусских границ регулярно проходят учения НАТО.

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“Несколько недель назад в Польше даже проводили зимние штабные учения, во время которых моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси. Используя эти учения и тот гвалт, который поднялся прежде всего в Польше, они мотивируют дополнительные ассигнования на развитие своей армии в Польше и войск НАТО", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения “Запад”. По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, выше 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях “Запад-2017”.

Также мы узнавали, откуда может напасть Россия на Украину во время совместных с Беларусью учений.

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