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Нардеп от “Слуги народа” засветился на форуме у Лукашенко

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Депутат Шевченко присутствовал там по приглашению местной власти

Один из членов политической силы "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь на VI Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Об этом нардеп сообщил на странице в своем Facebook.

“Минск”, – подписал свое фото политик.

Нардеп от "Слуги народа" засветился на форуме у Лукашенко

По словам народного депутата на Всебелорусском народном собрании более 3-часов выступал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Говорит, что не видит проблем и указаний обрывать отношения с Беларусью. И добавил, что присутствовал там по приглашению местной власти – в статусе наблюдателя и народного депутата Украины, а не как представителя партии “Слуга народа”.

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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