Литва не будет покупать “Спутник V”, в том числе, из-за войны на Донбассе

В Литве заявили, что на рынке достаточно вакцин и без российской

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил нежелание его страны покупать российскую вакцину "Спутник V" в частности тем, что Россия на эти деньги будет закупать амуницию для ведения боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает издание Delfi.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва на деньги налогоплательщиков может покупать вакцину только у стран, "ценности которых близки нам".

"Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – сказал министр.

Он также отметил, что вакцин на мировом рынке достаточно и поддержал позицию премьера страны Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

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"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ждут утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", – сказал Ландсбергис.

Напомним,

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