Иран начал производить металлический уран – МАГАТЭ

Страна снова нарушила ядерную сделку

Иран начал производство металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, в нарушение ядерных соглашений 2015 года.

Об этом говорится в конфиденциальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает WSJ.

По данным МАГАТЭ, Иран произвел небольшое количество металлического урана 8 февраля, после того как на ядерный объект в Исфахане доставил нового оборудования.

Как отмечает издание, начало производства металлического урана Ираном встревожило западных дипломатов, поскольку этот материал является основным компонентом ядерного оружия.

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Напомним, в начале января Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали.

Мы также сообщали, что в ноябре МАГАТЭ обнаружило в Иране запасы обогащенного урана, в 12 раз превышающие разрешенные заключенным в 2015 году в Вене ядерным соглашением.

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