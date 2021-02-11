Иран начал производить металлический уран – МАГАТЭ
Страна снова нарушила ядерную сделку
Иран начал производство металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, в нарушение ядерных соглашений 2015 года.
Об этом говорится в конфиденциальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает WSJ.
По данным МАГАТЭ, Иран произвел небольшое количество металлического урана 8 февраля, после того как на ядерный объект в Исфахане доставил нового оборудования.
Как отмечает издание, начало производства металлического урана Ираном встревожило западных дипломатов, поскольку этот материал является основным компонентом ядерного оружия.
В тренде
Две маски – лучше: в США рассказали, как на 90% защититься от COVID-19
Напомним, в начале января Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали.
Мы также сообщали, что в ноябре МАГАТЭ обнаружило в Иране запасы обогащенного урана, в 12 раз превышающие разрешенные заключенным в 2015 году в Вене ядерным соглашением.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Иран
уран
магатэ
обогащенный уран
ядерная сделка
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+3409 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Две маски – лучше: в США рассказали, как на 90% защититься от COVID-19
- Продукты дорожают: чем вызван рост цен (видео)
- На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков “титушек” (фото)
Все новости
-
Новая жертва фильтра Zoom: голова сенатора США делала доклад вверх тормашками (видео)
-
Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Италии
10 февраля, 23:57
Футбол
-
Зинченко со скамейки запасных смотрел, как “МанСити” вошел в историю
10 февраля, 23:34
Футбол
-
Из-за непогоды в Киев ограничат въезд фур: что делать водителям
10 февраля, 23:33
Транспорт
-
Кровавое месиво в Москве: лицо бойца превратили в “отбивную”
-
-
Сколько денег должна получать украинская семья: экс-министр озвучил сумму
10 февраля, 23:32
Новости У24
-
Украинцы смогут получить доступную ипотеку при одном условии – экс-министр
10 февраля, 23:04
Новости У24
-
“Слуга народа” выдвинет силача Вирастюка кандидатом в народные депутаты – СМИ
10 февраля, 23:04
Украина
-
В Украине определили компанию, которая будет занимать доставкой и хранением вакцины
10 февраля, 23:03
Украина
-
В сети появилась новая эмблема “Интера”. Как вам она?
10 февраля, 22:52
Футбол
-
В Бундестаге требуют заморозить Nord Stream 2: Россия сошла с пути демократии
10 февраля, 22:47
Экономика
-
Невеста Роналду засветила грудь в купальнике с откровенным вырезом
-
Иран начал производить металлический уран – МАГАТЭ
10 февраля, 22:30
Другие страны
-
В Сенате США хотят завершить импичмент Трампа до конца недели
10 февраля, 22:26
США
-
“Шведка выталкивала меня в кусты”: Пидгрушная такого хамства в биатлоне еще не видела
10 февраля, 22:13
Биатлон
-
С вертухи впечатал в стену: эффектный нокаут на глазах у Хабиба
-
“Дети не получат правильное образование”: Тимошенко указала на проблему из-за карантина
10 февраля, 22:07
Новости У24
-
Продукты дорожают: чем вызван рост цен (видео)
10 февраля, 21:56
Экономика
-
Две маски – лучше: в США рассказали, как на 90% защититься от COVID-19
10 февраля, 21:56
США
-
До сих пор шокированы зарплатой Месси? Вы еще не видели, сколько он заплатит налогов
10 февраля, 21:51
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня