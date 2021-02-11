Евросоюз интересует, эффективны ли вакцины против новых штаммов коронавируса

В ЕС пока разрешены препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca

Разработчиков вакцин, разрешенных к применению в Евросоюзе, просят изучить, насколько их разработки эффективны в отношении новых штаммов коронавируса – британского, южноафриканского и бразильского.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

EMA вскоре опубликует аналитический документ, в котором будут изложены данные и исследования, необходимые для поддержки адаптации существующих вакцин к текущим или будущим мутациям SARS-CoV-2 в Евросоюзе. В рамках этого аналитического документа будут рассмотрены такие вопросы:

Каковы варианты введения нового штамма в существующую утвержденную вакцину?

Каковы будут минимальные нормативные требования для демонстрации качества, безопасности и эффективности?

Какие промежуточные исследования нужны для уверенности в эффективности вакцины против нового штамма, можно ли их использовать для первой вакцинации или в качестве бустерной (повторной) вакцины.

EMA разрешила использовать три вакцины в ЕС: Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а также препараты компаний Moderna и AstraZeneca. При этом есть опасения, что некоторые из этих мутаций могут в разной степени повлиять на способность вакцин защищать от инфекций и болезней. Однако снижение защиты от легких заболеваний не обязательно означает снижение защиты от серьезных форм болезни и ее осложнений, для чего EMA необходимо собрать больше доказательств.

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Напомним, ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.

Также писали, что коронавирус мутирует и в Бразилии обнаружили двойное заражение разными штаммами.

По материалам: Сегодня