Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона

Для получения результата потребуется всего 10 минут

Французские ученые создали устройство, которое позволяет любому человеку самостоятельно провести тест на коронавирус – для этого понадобится только мобильный телефон.

Об этом сообщает Science Advances.

Разработка напоминает небольшой флеш-накопитель, на котором установлена тестовая полоска. Устройство нужно подключить к смартфону, а после поместить на него несколько капель жидкости из носа.

"Лучше, чтобы такую пробу взял какой-нибудь медицинский работник… Но в разработке у нас уже находится усовершенствованное устройство, которое позволит проводить более легкий тест на основе слюны", – отметила главный разработчик, профессор Сабин Сзюнеритс.

Тест работает следующим образом: коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые реагирует датчик – их появление меняет силу электрического сигнала на электродах.

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Отмечается, что для проведения теста достаточно десяти минут. После этого результат появится на экране смартфона вместе с графиком и цифровыми показателями. Гаджет способен выявлять наличие вируса в 90% случаев.

Разработка прошла все клинические испытания и будет готова к производству уже в марте. Сейчас исследователи ищут спонсоров для финансирования этой части проекта и промышленных партнеров для выпуска устройств.

Как сообщалось ранее, турецкие ученые создали назальный спрей, который способен уничтожить коронавирус всего за одну минуту.

Также мы писали, как человечество будет путешествовать в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников.

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