“Вызывает беспокойство”: в Британии обнаружили еще две мутации COVID-19

Выявлено уже 76 случаев заболевания, вызванных “бристольским” и “ливерпульским” штаммами

На территории Великобритании выявили две новых мутации коронавируса COVID-19, одна из которых вызывает беспокойство у специалистов.

Об этом сообщает Sky News.

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле, но опасения вызывает пока только "бристольский" штамм – британская консультативная группа по вирусным угрозам обозначила его как "вариант, вызывающий беспокойство".

В то же время "ливерпульский" вариант пока только исследуют, но специалисты сходятся в том, что он не представляет особой опасности.

Отмечается, что оба новых британских штамма схожи с вариантом из Южной Африки, но не имеют к нему отношения.

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Эксперты считают, что "бристольский" штамм может оказаться не только более заразным, но и будет плохо реагировать на вакцину, будет противодействовать ей.

При этом издание уточняет, что пока это только опасения и люди, получившие вакцину, с большой вероятностью будут защищены от тяжелых последствий и новообнаруженных британских штаммов коронавируса.

На данный момент Служба общественного здравоохранения Англии выявила 76 случаев двух новых вариантов коронавируса.

Собеседники издания также сообщили, что сейчас в мире существуют четыре штамма COVID-19, вызывающих наибольшее беспокойство: два британских, южноафриканский и бразильский.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что "британский" штамм коронавируса начал мутировать – изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.

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