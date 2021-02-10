“Вызывает беспокойство”: в Британии обнаружили еще две мутации COVID-19
Выявлено уже 76 случаев заболевания, вызванных “бристольским” и “ливерпульским” штаммами
На территории Великобритании выявили две новых мутации коронавируса COVID-19, одна из которых вызывает беспокойство у специалистов.
Об этом сообщает Sky News.
Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле, но опасения вызывает пока только "бристольский" штамм – британская консультативная группа по вирусным угрозам обозначила его как "вариант, вызывающий беспокойство".
В то же время "ливерпульский" вариант пока только исследуют, но специалисты сходятся в том, что он не представляет особой опасности.
Отмечается, что оба новых британских штамма схожи с вариантом из Южной Африки, но не имеют к нему отношения.
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Эксперты считают, что "бристольский" штамм может оказаться не только более заразным, но и будет плохо реагировать на вакцину, будет противодействовать ей.
При этом издание уточняет, что пока это только опасения и люди, получившие вакцину, с большой вероятностью будут защищены от тяжелых последствий и новообнаруженных британских штаммов коронавируса.
На данный момент Служба общественного здравоохранения Англии выявила 76 случаев двух новых вариантов коронавируса.
Собеседники издания также сообщили, что сейчас в мире существуют четыре штамма COVID-19, вызывающих наибольшее беспокойство: два британских, южноафриканский и бразильский.
Напомним, ранее ученые обнаружили, что "британский" штамм коронавируса начал мутировать – изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.
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