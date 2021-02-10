Россиянину ввели вакцину “Спутник V”, и через пять дней он умер
Власти отрицают взаимосвязь между смертью мужчины и уколом
Россиянин, который принял созданную его страной вакцину от коронавируса "Спутник V", скончался вскоре после прививки.
Об этом сообщает Интерфакс.
Инцидент произошел в городе Кемь, расположенном в Республике Карелия. После укола у 40-летнего машиниста электровоза началась пневмония и через пять дней он скончался. Отмечается, что вскоре после инъекции у него было переохлаждение.
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Местные власти не связывают смерть мужчины с вакциной. Начаты уточняющие вирусологические исследования.
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Впрочем, следует отметить, что ранее в России фиксировали случаи заражения коронавирусом после вакцинации их "Спутником V". Однако о летальных случаях прежде не сообщалось.
Напомним, что ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему наша страна точно не будет использовать российскую вакцину.
По материалам: Сегодня