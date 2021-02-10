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ОАЭ впервые вывели на орбиту Марса космический зонд

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Зеленский поздравил эмиратских партнеров с успешной миссией

Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс достигла красной планеты и успешно вышла на ее орбиту после семимесячного путешествия.

Об этом сообщает Reuters.

ОАЭ стала пятой страной, которой удалось достичь Марса.

Зонд "Аль-Амаль" ("Надежда") будет изучать атмосферу планеты, отслеживая изменения ее климата по мере смены сезонов года и во время пылевых бурь и отправлять эти данные на Землю.

Отмечается, что программа "Марс" является частью усилий ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала и снижению зависимости от нефти.

Украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил ОАЭ с успешной космической миссией.

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"Поздравление эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса!" – появилась запись в его Twitter.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX провела тестовый полет корабля Starship SN8, предназначенного для полетов на Луну и Марс – в общем тестирование прошло успешно, но при приземлении корабль взорвался.

Мы также сообщали, что в районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс" обнаружили три подземных озера с водой.

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