Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

Китайские шпионы пытаются заполучить канадские разработки

Китай представляет серьезную угрозу для Канады, так как его шпионы пытаются выкрасть канадские разработки, а китайское правительство организовывает кампании по запугиванию сбежавших политических оппонентов на канадской территории.

Об этом заявил во вторник глава Службы безопасности и разведки Канады Дэвид Виньо, передает Reuters.

Так, выступая на онлайн-форуме, Виньо заявил, что враждебная деятельность государственных субъектов, стремящихся, среди прочего, похитить коммерческие секреты и конфиденциальные данные, "представляет серьезную опасность для процветания и суверенитета Канады", и среди таковых он особо выделил Китай.

"Правительство Китая… преследует стратегию получения геополитического преимущества на всех фронтах – экономическом, технологическом, политическом и военном – и использует все элементы государственной власти для осуществления действий, которые представляют прямую угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету", – подчеркнул глава канадской спецслужбы.

По его словам, постоянному риску со стороны спонсируемых Китаем хакеров подвергаются биофармацевтика и здравоохранение, искусственный интеллект, квантовые вычисления, океанические технологии и аэрокосмическая промышленность.

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Виньо также рассказал, что Китай применяет операцию под названием "Охота на лис" (как утверждают в Пекине – поиск коррумпированных чиновников и руководителей, сбежавших за границу со своими активами), чтобы регулярно угрожать и запугивать политических оппонентов в Канаде.

Мы также сообщали, что спецслужбы Великобритании расследуют вероятную масштабную утечку данных, которая может представлять угрозу нацбезопасности королевства – 200 ученых подозревают в передаче информации Китаю.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не считает Китай серьезной геополитической угрозой, несмотря на обещание ограничить контроль Китая над критически важными технологическими секторами.

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