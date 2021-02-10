В мире

Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 3 minutes read

Китайские шпионы пытаются заполучить канадские разработки

Китай представляет серьезную угрозу для Канады, так как его шпионы пытаются выкрасть канадские разработки, а китайское правительство организовывает кампании по запугиванию сбежавших политических оппонентов на канадской территории.

Об этом заявил во вторник глава Службы безопасности и разведки Канады Дэвид Виньо, передает Reuters.

Так, выступая на онлайн-форуме, Виньо заявил, что враждебная деятельность государственных субъектов, стремящихся, среди прочего, похитить коммерческие секреты и конфиденциальные данные, "представляет серьезную опасность для процветания и суверенитета Канады", и среди таковых он особо выделил Китай.

"Правительство Китая… преследует стратегию получения геополитического преимущества на всех фронтах – экономическом, технологическом, политическом и военном – и использует все элементы государственной власти для осуществления действий, которые представляют прямую угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету", – подчеркнул глава канадской спецслужбы.

По его словам, постоянному риску со стороны спонсируемых Китаем хакеров подвергаются биофармацевтика и здравоохранение, искусственный интеллект, квантовые вычисления, океанические технологии и аэрокосмическая промышленность.

В тренде
Подтасовки против протокола: почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

Виньо также рассказал, что Китай применяет операцию под названием "Охота на лис" (как утверждают в Пекине – поиск коррумпированных чиновников и руководителей, сбежавших за границу со своими активами), чтобы регулярно угрожать и запугивать политических оппонентов в Канаде.

Мы также сообщали, что спецслужбы Великобритании расследуют вероятную масштабную утечку данных, которая может представлять угрозу нацбезопасности королевства – 200 ученых подозревают в передаче информации Китаю.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не считает Китай серьезной геополитической угрозой, несмотря на обещание ограничить контроль Китая над критически важными технологическими секторами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Канада
Китай
разведка
шпионы
угроза

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаОткуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаАдвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаПавел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаУченые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново Китай является серьезной угрозой для Канады – разведкаСекс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2656 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
  • “Окно возможностей”: как Украина может использовать провал визита Борреля в Москву
  • Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных “людоедов” в мире спорта

Все новости

  • Тысячи шприцев и игл у жилых домов: кто уберет свалку медотходов под Днепром

    10 февраля, 01:54
    Днепр

  • Адвокаты Трампа назвали главную цель второго импичмента

    10 февраля, 01:30
    США

  • Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

    10 февраля, 01:06
    Другие страны

  • В сборную Украины позвали американца и украинца, обвиненного в игре на тотализаторе

    10 февраля, 00:53
    Баскетбол

  • 10 февраля, 00:26

    Сенат США признал конституционным процесс по импичменту Трампу

    Подробности

  • Ярмоленко травмировался в Кубке Англии с “МЮ” и пропустил “Дьяволов” в 1/4 финала

    10 февраля, 00:04
    Футбол

  • Причины пандемии: США ждут детального доклада ВОЗ по расследованию в Ухане

    9 февраля, 23:56
    США

  • Роналду стал ближе к еще одному трофею: “Ювентус” – первый финалист Кубка Италии

    9 февраля, 23:48
    Футбол

  • В Офисе президента назвали вероятную дату выборов мэра Харькова

    9 февраля, 23:46
    Харьков

  • Новая стрельба в США: в больнице ранены пять человек

    9 февраля, 23:42
    США

  • Роналду и Месси есть к чему стремиться: рейтинг лучших бомбардиров мира

    9 февраля, 23:16
    Футбол

  • Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

    Из-за пандемии коронавируса миру грозит мусорный коллапс: видео

  • Будет как в Беларуси – Гордон о протестах сторонников Навального
    Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

    9 февраля, 23:09
    Новости У24

  • Импичмент Трампа: в Сенате США заявили, что дело основано на “весомых фактах”

    9 февраля, 23:07
    США

  • “Вызывает беспокойство”: в Британии обнаружили еще две мутации COVID-19

    9 февраля, 23:04
    Другие страны

  • Осталось второе ухо! Тайсон и Холифилд подписали контракт на третий бой

    9 февраля, 23:03
    Бокс

  • Будет очень быстро! В Формуле-1 вводят спринтерские гонки

    9 февраля, 22:47
    Формула-1

  • Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

    Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе

  • США увеличивают на треть поставки вакцины от коронавируса по стране

    9 февраля, 22:37
    США

  • Снежный апокалипсис в Украине продолжается: все подробности (фото, видео)

    9 февраля, 22:30
    Украина

Китай является серьезной угрозой для Канады – разведка

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Карпатах 9 февраля сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

45 минут ago

Украинка стала призером Кубка Европы по лыжному фристайлу

1 час ago

Твиттер с марта удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

2 часа ago

Притула вышел из руководства партии «Голос»

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button