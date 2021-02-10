Катастрофа МАУ в Иране могла быть неслучайной: спецслужбы получили секретную запись

На пленке глава МИД Ирана обсуждает преднамеренность сбития самолета

Канадские спецслужбы получили запись, которая может доказывать, что уничтожение самолета авиакомпании МАУ в Иране могло быть преднамеренным.

Об этом сообщает CBC News.

На пленках человек, похожий на министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, говорит, что есть "тысяча возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "внедренных агентов".

Дипломат также утверждает, что правда о катастрофе самолета "никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана".

"Есть причины, по которым данные никогда не будут раскрыты. Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет некоторые двери в системы обороны страны", – говорил Зариф.

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По информации CBC News, специальный советник канадского премьер-министра по делу о расследовании катастрофы рейса PS752 Ральф Гудейл подтвердил, что властям известно об этой записи и что ее копию они получили еще в ноябре 2020-го.

Гудейл также добавил, что файл содержит конфиденциальную информацию, поэтому публичное комментирование деталей может поставить под угрозу жизни фигурантов записей.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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