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Жена Навального улетела из России – СМИ

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Предполагается, что Юлия Навальная улетела во Франкфурт-на-Майне

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию.

Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает Интерфакс.

Юлия Навальная якобы улетела в Германию. 10 февраля ее самолет от правился из Москвы во Франкфурт-на-Майне.

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Ни причины такого решения, ни предполагаемые сроки пребывания женщины в ФРГ не указываются.

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На данный момент эта информация официально подтверждена не была.

Напомним, что 18 января Алексей Навальный был арестован в Москве по возвращению из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". Все это время Юлия находилась вместе с ним. А 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима.

Тем временем, другие соратники оппозиционера – его брат Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, а также его офтальмолог Анастасия Васильева – находятся под домашним арестом за проведение акций в поддержку политика.

Также 10 февраля стало известно о том, что по представлению Следственного комитета РФ глава штабов Навального Леонид Волков был объявлен российским судом в международный розыск. Он с 2019 года живет в Германии.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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