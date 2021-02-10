Главу штабов Навального объявили в международный розыск

Леонида Волкова обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты

Глава сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального и его соратник осужденного политика Леонид Волков объявлен в международный розыск.

Как сообщает Интерфакс, соответствующее постановление принял 10 февраля Басманный суд Москвы.

Ходатайство было подало Следственным комитетом РФ, в котором просят для Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.

После митингов в поддержку Навального, арестованного в результате его возвращения в Россию, в отношении Волкова завели уголовное дело по статье о "вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Причиной стали публикации в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram призывов участвовать в акциях, которые власти проводить запретили.

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В конце января Волкова объявили в розыск в России. На данный момент он находится за границей.

Напомним, что ранее Леонид Волков отказался проводить новые акции протеста в поддержку Навального – демонстрации продолжатся не раньше весны. Но скоро он призвал всех сторонников оппозиционера выйти 14 февраля во двор, включить выйти во двор, включить на своем телефоне фонари и несколько минут так стоять.

По материалам: Сегодня