Евросоюз может отменить санкции против сына Януковича – СМИ

Украина должна доказать, что соратники беглого президента должны оставаться в черном списке

Европейский Союз может убрать из черного списка ряд бывших украинских чиновников, включая сына беглого президента Виктора Януковича, если украинские власти не предоставит материалы, подтверждающие необходимость санкций.

Об этом заявляет журналист Рикард Йозвяк.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. ЕС вынужден предпринимать такие шаги из-за непредоставления Киевом доказательств для сохранения их в списке", – написал он 10 февраля в Twitter.

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Напомним, что после бегства Януковича и ряда приближенных к нему чиновников из Украины в 2014 году ЕС ввел против них санкции, заморозив их активы и запретив им въезжать в страны содружества. С тех пор санкции ежегодно продлевались, не стал исключением и 2020 год. Но срок их действия истекает 6 марта. На данный момент в черном списке остаются 10 чиновников.

Мы также писали, что в январе следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.

По материалам: Сегодня