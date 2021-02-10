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Эксперты ВОЗ рекомендуют вакцину AstraZeneca всем категориям взрослых

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Эксперты советуют увеличить интервал между введением первой и второй дозы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют использовать вакцину от коронавируса производства AstraZeneca для всех взрослых категорий населения. Препарат может оказаться эффективным и для пожилых людей.

Об этом сообщает Financial Times.

При этом эксперты ВОЗ советуют увеличить интервал между введением первой и второй дозы до 8-12 недель.

Результаты показывают, что эффективность вакцины увеличивается параллельно тому, как увеличивается пауза между введением доз одному человеку.

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Ожидается, что в ближайшее время ВОЗ одобрит AstraZeneca для экстренного использования во всем мире.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения дополнительной информации власти могут пересмотреть использование в определенных возрастных группах.

Как известно, в ряде европейских стран запретили вводить эту вакцину пожилым людям.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
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