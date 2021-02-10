Эксперты ВОЗ рекомендуют вакцину AstraZeneca всем категориям взрослых
Эксперты советуют увеличить интервал между введением первой и второй дозы
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют использовать вакцину от коронавируса производства AstraZeneca для всех взрослых категорий населения. Препарат может оказаться эффективным и для пожилых людей.
Об этом сообщает Financial Times.
При этом эксперты ВОЗ советуют увеличить интервал между введением первой и второй дозы до 8-12 недель.
Результаты показывают, что эффективность вакцины увеличивается параллельно тому, как увеличивается пауза между введением доз одному человеку.
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Ожидается, что в ближайшее время ВОЗ одобрит AstraZeneca для экстренного использования во всем мире.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения дополнительной информации власти могут пересмотреть использование в определенных возрастных группах.
Как известно, в ряде европейских стран запретили вводить эту вакцину пожилым людям.
По материалам: Сегодня