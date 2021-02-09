Вертолетная площадка в море и Медведев по соседству: найдена дача Путина в Крыму
Для президента РФ строят ледовый дворец
У президента РФ Владимира Путина нашли еще один "дворец", который расположен между Форосом и Ялтой на территории оккупированного Крыма, в бывшем селе Мухалатка.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Государственные дачи №№ 6, 8, 9 и 10 расположены в Крыму еще с советских времен. Туда обычно приезжает отдыхать советская элита.
По информации СМИ, Путин занял госдачи №№ 6 и 8, а экс-премьер РФ Дмитрий Медведев стал его соседом, заняв дачи №№ 9 и 10.
На даче Путина прямо в море построили вертолетную площадку. Также для президента РФ строят и ледовый дворец.
Фото: "Крым. Реалии"
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Как рассказывают местные жители, территория дачи Путина очень сильно охраняется. Для сравнения, во время президентства Виктора Ющенко в Украине можно было ходить купаться в море, несмотря на посты силовиков, однако, теперь часть дороги полностью закрыли.
Напомним, в игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина" из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый "склад грязи".
Также сообщалось, что рассекреченная резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.
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