В Танзании люди умирают от неизвестного заболевания

Власти отрицают наличие эпидемии

В Танзании от неизвестного заболевания уже умерло по меньшей мере 15 человек, более 50 госпитализированы.

Об этом сообщили представители здравоохранения страны, передает Anadolu.

Неустановленная инфекция, зафиксированная на юге Танзании, вызывает большинства людей тошноту и кровавую рвоту.

Для клинической оценки пациентов и расследования причины вспышки в район распространения заболевания направили команду медицинских экспертов.​​

"Эта болезнь не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе – Ифумбо, где людей рвало кровью, они умирали, если затягивали с обращением в больницу", – утверждает главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

Несмотря на то что причина заболевания пока не установлена, министерство здравоохранения Танзании исключает эпидемию.

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По словам Кисанду, большинство заразившихся – мужчины, и первичное клиническое обследование выявило у них язвы желудка и заболевания печени.

Образцы крови пациентов были отправлены в главную государственную лабораторию для проверки на наличие следов загрязнения ртутью.

Сообщается, что аналогичную болезнь ранее фиксировали в регионе в 2018 году, когда люди жаловались на высокую температуру, расстройство желудка и рвоту с кровью.

Напомним, в ЮАР, где в последнее время фиксируется обострение ситуации с коронавирусом, число заражений уже превысило 1 миллион.

Мы также писали, что ученые пугают мир возможными новыми пандемиями, которые могут прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии.

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