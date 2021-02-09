В Сербии третий месяц не могут открыть скандальный памятник Тарасу Шевченко

Памятник украинскому поэту в Нови-Саде ждет лучших времен

/ Фото: Радио Свобода

В главном городе сербского автономного края Воеводина – Нови-Саде – почти три месяца не могут официально открыть первый в стране бюст украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Причина, по словам местных властей, пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

“В связи с ситуацией, связанной с эпидемией COVID-19, невозможно организовать открытие памятника, тем более что делегация из Украины не может приехать в наш город по этому поводу”, – сообщили в мэрии Нови-Сада.

По словам властей, при соблюдении соответствующих условий бюст будет открыт в предусмотренном порядке – в присутствии представителей города Нови-Сад и Украины.

Как сообщает сербская редакция радио, в 340-тысячном Нови-Саде ежедневно регистрируют около 100 новых пациентов, поэтому в городе действуют коронавирусные ограничения, которыми запрещено собирать более чем пяти человек на открытом месте и в закрытом помещении.

Бюст поэта размещен на гранитном постаменте высотой два метра и установлен на одном из самых оживленных бульваров города неподалеку от университетского квартала, у аллеи, носящей имя сербского поэта Мирослава Антича.

На памятнике на украинском и сербском языках высечены слова поэта из поэмы “Еретик”: “Чтобы все славяне стали добрыми братьями и сыновьями солнца”, а внизу – “От общины Львова общине Нового Сада”.

В тренде

Лукашенко без усов “сломал” сайт президента Беларуси: фото

/ Фото: Радио “Свобода”

Украинско-русинская община в Новом Саду насчитывает примерно три тысячи человек. В городе есть греко-католическая церковь св. Петра и Павла.

Возведение бюста поэту сопровождалось скандалом – некоторые сербские ультранационалистические партии вели кампанию против открытия памятника, поскольку поэт, по их утверждениям, “ненавидел русских”.

Напомним, октябре-2018 в Армении открыли первый памятник Шевченко.

А в 2015 году в столице Хорватии – Загребе – на улице Украинской такжеоткрыли памятник Шевченко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Сербия

скандал

памятник

бюст

тарас шевченко

Источник:

Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2656 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных “людоедов” в мире спорта

“Он будет снова жить”: музыкант сделал гитару из скелета своего дяди (фото)

Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?

Все новости

В пижаме и кроссовках папы: в Тернополе ночью на морозе гуляла трехлетняя девочка (видео) 9 февраля, 19:57

Запад

Деньги давали Россия и ОРДЛО – экс-премьер о санкциях против трех каналов

9 февраля, 19:41

Новости У24

Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз 9 февраля, 19:37

Звездно

Спроси у доктора: как преодолеть коронавирус без лекарств 9 февраля, 19:36

Украина

Одним абзацем. Прекращайте этот дурдом в еврокубках 9 февраля, 19:35

Футбол



Экс-адвокат Ефремова предлагал ему купить свидетелей для суда. Каждого за 1,5 млн рублей 9 февраля, 19:30

Звездно

Дверь НАТО открыта: Столтенберг дал Зеленскому совет о членстве в Альянсе 9 февраля, 19:26

Власть

“Кто забрал у Вовки труселя?”: голый Остапчук прикрылся фруктом на Мальдивах 9 февраля, 19:20

Звездно

Цены на продукты выросли: экономист рассказал о темпах роста дохода украинцев

9 февраля, 19:19

Новости У24

Почему разбился Коби Брайант: названы причины крушения вертолета в Лос-Анджелесе 9 февраля, 19:13

Баскетбол

Дело о крушении MH17: в МИД рассказали, когда Суд в Гааге вынесет решение 9 февраля, 19:09

Власть

Как посчитать пингвинов и криль в океане: чем занимаются украинские полярники в Антарктиде 9 февраля, 19:09

Travel

Филипп Киркоров перестал носить парики. В Сети обсуждают новый имидж певца 9 февраля, 19:07

Звездно

Российский рэпер Гуф планирует концерт в Донецке, несмотря на запрет въезжать в Украину 9 февраля, 19:00

Звездно

Секс-игрушки, порно и симуляция: что нельзя, а что можно делать в постели 9 февраля, 19:00

Психо

Снежный апокалипсис в Украине, день второй: все подробности (фото, видео) 9 февраля, 18:59

Украина

Украина хочет ускорить программу вступления в НАТО 9 февраля, 18:57

Власть

Видео дня. Во Львовской области коммунальщик запряг в сани коня, чтобы убирать снег

Кабмин может повысить пенсионный возраст – экс-вице-премьер назвал условие

9 февраля, 18:49

Новости У24

Испытывал на жене и детях: в Германии врач экспериментировал с вакциной от COVID-19 9 февраля, 18:48

Евросоюз

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня