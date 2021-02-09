В Сербии третий месяц не могут открыть скандальный памятник Тарасу Шевченко
Памятник украинскому поэту в Нови-Саде ждет лучших времен
В главном городе сербского автономного края Воеводина – Нови-Саде – почти три месяца не могут официально открыть первый в стране бюст украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Причина, по словам местных властей, пандемия коронавируса.
Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.
“В связи с ситуацией, связанной с эпидемией COVID-19, невозможно организовать открытие памятника, тем более что делегация из Украины не может приехать в наш город по этому поводу”, – сообщили в мэрии Нови-Сада.
По словам властей, при соблюдении соответствующих условий бюст будет открыт в предусмотренном порядке – в присутствии представителей города Нови-Сад и Украины.
Как сообщает сербская редакция радио, в 340-тысячном Нови-Саде ежедневно регистрируют около 100 новых пациентов, поэтому в городе действуют коронавирусные ограничения, которыми запрещено собирать более чем пяти человек на открытом месте и в закрытом помещении.
Бюст поэта размещен на гранитном постаменте высотой два метра и установлен на одном из самых оживленных бульваров города неподалеку от университетского квартала, у аллеи, носящей имя сербского поэта Мирослава Антича.
На памятнике на украинском и сербском языках высечены слова поэта из поэмы “Еретик”: “Чтобы все славяне стали добрыми братьями и сыновьями солнца”, а внизу – “От общины Львова общине Нового Сада”.
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Украинско-русинская община в Новом Саду насчитывает примерно три тысячи человек. В городе есть греко-католическая церковь св. Петра и Павла.
Возведение бюста поэту сопровождалось скандалом – некоторые сербские ультранационалистические партии вели кампанию против открытия памятника, поскольку поэт, по их утверждениям, “ненавидел русских”.
Напомним, октябре-2018 в Армении открыли первый памятник Шевченко.
А в 2015 году в столице Хорватии – Загребе – на улице Украинской такжеоткрыли памятник Шевченко.
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Источник:
Сегодня
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