Сильный контраст: в России удивлены оценкой визита от Борреля

В ведомстве считают, что дипломату объяснили, “как нужно было расставить акценты”

В министерстве иностранных дел России удивлены заявлениями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его визита в РФ – он пригрозил новыми санкциями из-за нарушения прав человека.

Об этом сообщает ТАСС.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визита на итоговой пресс-конференции. В ведомстве предположили, что после возвращения в Брюссель главе дипломатии "объяснили, как нужно было расставить акценты".

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Напомним, 7 февраля Боррель в своем блоге подвел итоге визита в Москву. Дипломат отметил, что РФ не заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Кроме того, Евросоюз может наложить новые санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Также мы писали, что в Эстонии подвергли критике визит Жозепа Борреля в Москву – он не обсудил с Лавровым вопрос санкций, ситуацию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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