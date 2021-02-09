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Российская вакцина Sputnik V не подходит Германии: у Меркель назвали причину

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В ФРГ нет доверия к препарату из РФ

Германия не будет покупать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V даже в нынешних условиях дефицита препаратов от COVID-19. К российскому препарату нет доверия.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

По его словам, правительство приветствует все вакцины безотносительно к стране происхождения, но они должны быть одобрены после прохождения всех необходимых процедур и допущены на рынок европейским агентством ЕМА и Европейской комиссией.

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Зайберт подчеркнул, что в вопросе применения вакцины особое значение имеет доверие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не кролики, чтобы проводить на них эксперименты и прививать российской вакциной Sputnik V. Он отметил, что доказательств ее эффективности все еще нет.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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