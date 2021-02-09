Лукашенко без усов “сломал” сайт президента Беларуси: фото
На сайте президента Беларуси показали самопровозглашенного главу государства до политической карьеры
Белорусские власти перезапустили официальный сайт главы государства. Теперь он выглядит как персональный сайт самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Все из-за необычной рубрики – Президент без галстука, которая посвящена семье, хобби, спортивным увлечениям и занятием приусадебным хозяйством Лукашенко.
В категории "Семья" опубликованы фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых непризнанный Украиной глава государства изображен с тремя сыновьями и семью внуками.
/ Фото: president.gov.by
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/ Фото: president.gov.by
Однако выделяется среди всех снимков фото, на котором Александр Лукашенко изображен с одним из сыновей, а сам он без усов. Это очень необычно: усы – его неотъемлемый "атрибут" с момента прихода в политику.
Фото: president.gov.by / Фото: president.gov.by
Вскоре после запуска сайт отключился. Причиной в соцсетях уже назвали то самое фото.
Утверждают, что сайт разрабатывали белорусские программисты из Парка высоких технологий.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел "тайную инаугурацию" из-за опасения провокаций, которые якобы готовились против белорусских депутатов.
По материалам: Сегодня