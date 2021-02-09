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Лукашенко без усов “сломал” сайт президента Беларуси: фото

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На сайте президента Беларуси показали самопровозглашенного главу государства до политической карьеры

Белорусские власти перезапустили официальный сайт главы государства. Теперь он выглядит как персональный сайт самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Все из-за необычной рубрики – Президент без галстука, которая посвящена семье, хобби, спортивным увлечениям и занятием приусадебным хозяйством Лукашенко.

В категории "Семья" опубликованы фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых непризнанный Украиной глава государства изображен с тремя сыновьями и семью внуками.

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

/ Фото: president.gov.by

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Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

/ Фото: president.gov.by

Однако выделяется среди всех снимков фото, на котором Александр Лукашенко изображен с одним из сыновей, а сам он без усов. Это очень необычно: усы – его неотъемлемый "атрибут" с момента прихода в политику.

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Фото: president.gov.by / Фото: president.gov.by

Вскоре после запуска сайт отключился. Причиной в соцсетях уже назвали то самое фото.

Утверждают, что сайт разрабатывали белорусские программисты из Парка высоких технологий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел "тайную инаугурацию" из-за опасения провокаций, которые якобы готовились против белорусских депутатов.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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